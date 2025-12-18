Mind Diver verwendet reale Orte aus Kopenhagen, die ins Spiel eingescannt wurden

Mind Diver ist bereits ein Spiel, das schon in der Konzeptphase interessant klingt. Du tauchst in das Unterbewusstsein eines anderen ein, um ein Rätsel zu lösen. Er wühlte in Erinnerungen, fast wie Animus, sozusagen. Vom dänischen Studio Indoor Sunglasses stammend, lässt sich Mind Diver vom Heimatland des Entwicklers und der Hauptstadt Kopenhagen inspirieren.

Im Gespräch mit uns auf der diesjährigen BIG Conference sagte Victor Breum, Creative Director von Indoor Sunglasses, dass das Team reale Orte, die sie in Kopenhagen besuchen, in das Spiel eingescannt habe.

"Die Orte, an die [die Figuren] gehen, sind Orte, an die ich in Kopenhagen gehen würde, wie ein Nachtclub, der ein zentraler Ort in der Geschichte ist, wo wir gescannt haben, alle Grafiken sind 3D-gescannt. Also gingen wir in diesen Nachtclub namens Basement in Kopenhagen und bekamen die Erlaubnis, diesen Ort zu scannen. Und wir sprachen auch mit diesen Leuten, die Raves organisieren, um ihre Ausrüstung und all ihre Dekorationen zu scannen. Und wir verwenden das, um den Nachtclub zu dekorieren", erklärte er.

Wenn Sie mehr über Mind Diver erfahren möchten, einschließlich eines Hinweises auf das kommende Projekt von Indoor Sunglasses, sehen Sie sich das vollständige Interview unten an: