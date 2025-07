Die sogenannten "Management-Sim"-Spiele müssen nicht wirklich sehr komplex sein, um sehr unterhaltsam zu sein. Erst vor ein paar Wochen habe ich Islanders: New Shores gespielt, was ein gutes Beispiel dafür ist. Fans des Genres können oft jede Menge Empfehlungen zitieren, denn wenn man von der leicht überwältigenden Natur von Titeln wie Cities, Frostpunk oder Manor Lords wegkommen und etwas haben möchte, das sich einfach und gemütlich anfühlt - dann sieht das auf den erstenMinami Lane Blick absolut perfekt aus. Leider sorgen die Einschränkungen und die wenigen Missionen des Spiels auch dafür, dass es sich viel zu einfach und kurz anfühlt.

In Minami Lane musst du dich um eine kleine Straße kümmern. Jeden Tag kannst du ein Gebäude platzieren und um zur nächsten Mission zu gelangen, musst du die Ziele erreichen. Hat man das Gebäude platziert, die Preise in den Geschäften festgelegt, startet man in den Tag und schaut den kleinen Figuren beim Herumlaufen zu. Dann kommt der Abend, an dem man sich einen detaillierten Überblick darüber verschafft, welches Kapital man eingeworben hat und wie zufrieden die Bewohner insgesamt sind. Als Beispiel können Sie ein Ramen-Restaurant bauen und entscheiden, wie viel von den Zutaten in dem enthalten sein soll, was serviert wird. Wenn Sie auf einen Bewohner klicken, können Sie sehen, dass er mehr oder weniger von etwas will, z.B. passen Sie das Rezept so an, dass am Ende alle sowohl mit dem Preis als auch mit dem Rezept glücklich und zufrieden sind. In ähnlicher Weise kannst du andere Gebäude bauen, z. B. eine Buchhandlung und entscheidest, welche Arten von Büchern verkauft werden sollen, oder einen Blumenladen, der entscheidet, wie ein Blumenstrauß aussehen soll.

Drücken Sie auf "Starttag" und bereiten Sie sich darauf vor, sich zurückzulehnen und überhaupt nichts zu tun.

Sie können auch Häuser für die jüngeren und älteren Menschen errichten, die die Stadt bevölkern, um die Einwohnerzahl zu erhöhen. Der knifflige Teil ist, wenn zum Beispiel die Älteren etwas anderes wollen als die Jüngeren, also muss man zwei Gebäude bauen und diese so anpassen, dass sie beide Altersgruppen glücklich machen. Du kannst auch die Schönheit der kleinen Straße aufwerten, was die Bewohner glücklicher macht oder Katzen anzieht, was eines der Teilziele sein kann, die du erfüllen musst, um zur nächsten Mission zu gelangen.

Mit übersichtlichen Menüs und Anweisungen ist Minami Lane sehr lehrreich. Fast wie eines dieser Bildungsprogramme für Kinder, das klar durchläuft, was zu tun und anzuklicken ist. Vielleicht nicht ganz so einfach, aber für mich fühlte es sich ein bisschen so an. Du hast auch einige Möglichkeiten, die Farbe und das Dach von Gebäuden zu ändern, um die Straße ein wenig zu variieren, aber da alle Gebäude in einer Reihe aufgereiht sind, wird es in Bezug auf das Design ziemlich langweilig.

Das Design ist ganz schön. Obwohl es an den Gebäuden nicht viel zu verändern gibt.

Das größte Problem, das ich mit Minami Lane habe, ist jedoch die Einschränkung, nur ein Gebäude an Ort und Stelle zu setzen. Meistens reicht das Geld, das du hast, sowieso nicht für irgendetwas anderes, aber die Spielschleife selbst wird repetitiv, wenn du nur ein Gebäude kaufst, dann beginnst du den Tag und beschleunigst das Spiel, so dass der Tag schneller vergeht. Dass man einmal nichts mehr tun kann, wird schnell zum großen Nachteil. Denn auch wenn die Bewohner jammern, dass sie mehr Garnelen in ihren Ramen haben wollen, kann ich bis zum Ende des Tages nichts anpassen. Das Einzige, was ich tun kann, ist, Müll aufzusammeln, indem ich darauf klicke. Es ist zu passiv und obwohl die Tage nicht sehr lang sind, sitzt man einfach da und dreht Däumchen, bis der Tag vorbei ist. So kann ich ein einzelnes Gebäude platzieren, klicken, dass es eine weitere Garnele geben soll und dann einen neuen Tag beginnen.

Während dieser passiven Zeit wird es ziemlich einfach, sich hinzusetzen und darüber nachzudenken, was man hätte tun können. Um beispielsweise die Gemütlichkeit der Stadt aufzuwerten, erfolgt dies mit einem Knopf an den Gebäuden. Es würde mehr Spaß machen, wenn ich Bäume, Pflanzen, Laternenpfähle, Zäune und andere Dinge platzieren könnte. Es gibt nichts in den Umgebungen, das ich anpassen oder freihändig "malen" könnte. Auf der rechten Seite der kleinen Straße befindet sich eine vorgefertigte Vorlage. Hier könnte man mir stattdessen anbieten, mich im Laufe der Tage darum zu kümmern.

Wie ich eingangs geschrieben habe, ist es nicht so, dass ein Managementspiel komplex sein muss. Aber das Genre hat so viele andere Dinge zu bieten, die einfach und gemütlich sind, genauso wie ich denke, dass die Entwickler hinter Minami Lane bieten wollen. Wir haben Titel wie Islanders, Townscaper, Cloud Gardens, Tiny Glade und mehr. Sicher, sie sind nicht ganz dasselbe. Aber wenn man sich diese winzigen Gassen in Minami Lane ansieht, wird es sehr schnell langweilig. Und das, obwohl es nur fünf Levels gibt, die in etwa drei Stunden durchgespielt werden.

Um die Menschen bei Laune zu halten, müssen Rezepte und andere Produkte genau das bieten, was sie wollen.

Optisch ist es aber ganz nett. Das Design ist gemütlich und es gibt ziemlich niedliche Bewegung in der Stadt, besonders zu den letzten Missionen hin. Da man aber die Spielgeschwindigkeit gerne auf die schnellste einstellt, damit der Tag fließen kann, laufen die Charaktere meistens herum. Gebäude und Umgebung sehen aber recht gemütlich aus, auch wenn die Farbgebung eher blass ist. Aber der Gemütlichkeitsfaktor ist immer noch da.

Viel mehr gibt es leider eigentlich nicht. Es gibt natürlich einen Sandbox-Modus, in dem man Gebäude ohne Ziele oder Einschränkungen platzieren kann, aber ich hätte mir mehr Straßen und das Gefühl eines kleinen Dorfes gewünscht als nur eine 'Gasse', wie der Titel natürlich sagt. Wenn Sie auf der Suche nach etwas Einfachem und Niedlichem sind, könnte es Ihnen gefallen und mit einem niedrigen Preis lohnt es sich für einige dennoch. Aber da es so viele bessere Alternativen gibt, war es nichts für mich.