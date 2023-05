Minabo: Ein Spaziergang durchs Leben

HQ

Die Marketingkampagne für Minabo von Devilish Games war eine der einzigartigsten und unterhaltsamsten (und teuflischsten) Erfahrungen für die spanischsprachige Community aller Zeiten, die alle auf traditionellen Wortspielen basierten. Das Spiel selbst trat jedoch in den Hintergrund, da sich die Leute darauf konzentrierten, Witze und lustige, witzige Bemerkungen über den Titel zu machen. Infolgedessen wurde Minabo zu einem bekannten Spiel, aber es hat jetzt die Herausforderung, in die reale Welt einzudringen, was nicht so lustig und witzig ist.

Minabo: A Walk Through Life ist ein einzigartiger Lebenssimulator, aber mit einer Wendung - es dreht sich alles um Rüben (Nabo bedeutet Rübe auf Spanisch... und Penis)! Von dem Moment an, in dem dieses kleine Gemüse geboren wird und darum kämpft, seinen Eltern hinterherzukriechen, bis zu seinen letzten Tagen als ältere Rüben, die Haustiere, Freunde, Familie und sogar ihren eigenen Rübennachwuchs zurückgelassen haben, erforscht Minabo den gesamten vegetarischen Lebenszyklus. Und alles dazwischen ist nur das Leben - ein Leben voller Rüben, die kommen und gehen, Jahreszeiten, die vergehen, und eine bleibende Frage: Wie kann ich mich so tief mit einem Spiel über Gemüse identifizieren?

Der Standardname, der erscheint, wenn die kleine Rübe aus dem Boden sprießt, ist Minabo, aber wir können sie benennen, wie wir wollen. Im Laufe der Jahre müssen wir drei Balken beibehalten, um zu überleben: Physical Contact, Intimacy und Belonging. Alle "Nabos" haben sie. Um ein gutes Leben zu führen, müssen wir unsere eigenen Bars voll halten und auch die Bars anderer "Nabos", die wir auf dem Weg treffen, gefüllt halten. Die Mechanik ähnelt einem Rhythmusspiel, bei dem Sie beobachten müssen, welcher Balken für jeden Nabo, dem Sie begegnen, der leerste ist, und die richtige Geste ausführen müssen, um ihn zu füllen. Es ist jedoch auch ein Element der Wahrscheinlichkeit im Spiel (obwohl wir vermuten, dass es eher ein Zufall ist, da es nicht allzu gut erklärt wird), das dazu führen kann, dass sich das Leben von Minabo unfair anfühlt.

Wenn das alles wäre, hätte Minabo weniger Tiefe als eine Pfütze, aber das Spiel bietet 25 Missionen. Vom Überleben bis zu einem bestimmten Alter (was für Rüben ziemlich relativ sein kann) bis hin zu einer großen Familie von Baby-Nabos oder sogar der Flucht aus der Monotonie des täglichen Lebens, wie sie von Topota, dem riesigen Rübenfresser-Maulwurfscharakter, repräsentiert wird. Es gibt auch einen kostenlosen Modus, der freigeschaltet werden kann, nachdem Sie die Grundlagen gemeistert und die ersten Missionen abgeschlossen haben.

All dies bringt uns dazu, unsere Rolle gegenüber den Menschen um uns herum zu überdenken. Die Botschaft, dass unser Glück dadurch entsteht, dass wir andere glücklich machen (von der wir wissen, dass sie existiert, weil dieser Titel in Zusammenarbeit mit Psychologen und Experten entwickelt wurde), wird durch eine so einfache Erfahrung verbannt, dass Minabo ihren ganzen Charme verliert. Minabo: Ein Spaziergang durchs Leben (weil es wirklich alles im Untertitel ist) bleibt ein zu kurzes Erlebnis, um einen bleibenden Eindruck auf spielerischen Wert zu hinterlassen.

Das Problem mit Minabo ist, dass nicht viel mehr dahinter steckt. Sie können im Laufe des Spiels ein oder zwei Missionsversuche scheitern, aber letztendlich konzentrieren Sie sich darauf, die Ziele zu erreichen, bis Sie sie abgeschlossen haben, dann vergessen Sie schnell alles und rennen glücklich in den Tod, um das nächste Level zu versuchen, und dann noch eines, und das war's.

Aber ich erkenne auch an, dass Minabo gute Dinge hat. Das künstlerische Design ist wunderschön, mit gut ausgeführten Animationen der Rübencharaktere, und die Musik und das Sounddesign sind eine Stärke, die mich über die Prämisse des Erreichens von Zielen hinaus im Gameplay-Zyklus gehalten hat.

Ein Problem, mit dem Minabo konfrontiert sein könnte, ist, dass die Leute es nicht ernst nehmen, abgesehen von seinen amüsanten Namen, die auf spanischen Witzen basieren, und was sicher die effektivste Marketingkampagne in der Geschichte der spanischen Spieleentwicklung war. Und leider hat das Spiel keinen überzeugenden Gameplay-Vorschlag, um dem entgegenzuwirken und die Spieler über den Humorfaktor hinaus zu fesseln.