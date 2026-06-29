Mina the Hollower wird 2027 zu Rivals of Aether II kommen

Sie haben wahrscheinlich nicht erwartet, dass Mina the Hollower von Yacht Club Games in einer Schlagzeile rund um die Evo 2026 erscheint, die am vergangenen Wochenende in Las Vegas stattfand, aber hier sind wir.

In einer etwas überraschenden Wendung wurde bekannt, dass Mina the Hollower bald mit dem Plattform-Kämpfer Rivals of Aether II crossover werden wird, mit Plänen, dass die beiden Spiele irgendwann im Jahr 2027 zusammenstoßen sollen.

Wir haben noch nicht viele konkrete Details zu dieser Zusammenarbeit zum Hinzufügen, aber wir wissen, dass sie Mina in Rivals of Aether II als "Gastcharakter" in einer Cameo-Rolle debütieren wird, alles an einem unbekannten Termin im nächsten Jahr.