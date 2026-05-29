Mina the Hollower Leitfaden: Wie man Thorne besiegt

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Nachdem sie einen Brief erhalten haben, in dem sie schildert, wie ihre genialen Funkengeneratoren der Stadt Ossex Wohlstand gebracht haben und dass nun die Gefahr besteht, dass ihr Licht versagt, landet eine gefährliche Reise auf die Tenebrous-Inseln Mina an einen sonst so angenehmen und ruhigen Ort, den nun von Feinden überrannt wurde. Mina trifft Lionel in der Großen Halle und nimmt an der Eröffnungszeremonie des Ossex-Waisenhauses teil. Nachdem sie die Halle verlassen hat, wird Mina von Thorne abgefangen, einer Fledermaus und mächtigen Gegnerin, die darauf abzielt, die Generatoren zu zerstören und in Ossex Chaos anzurichten.

Es ist wichtig zu beachten, dass die beste Waffe gegen Thorne die Keule ist. Die Keule bietet Mina die Möglichkeit, aus der Ferne Schaden zuzufügen, und für neue Spieler dieses Genres kann dies wichtig sein, um Bewegungstechniken und -timings zu erlernen. Zu wissen, wann man im Kampf eingreift und wann man sich zurückzieht, ist im Kampf gegen Thorne wichtig, und dieser erste Bosskampf bereitet die Spieler gut darauf vor, die Mechaniken zukünftiger Gefechte mit schwierigeren Gegnern zu verstehen. Achte darauf, Thorne genug Schaden zuzufügen, damit du genug Gesundheit hast, um dich zu regenerieren. Du solltest wahrscheinlich nur einmal mitten im Kampf heilen müssen, und dabei solltest du großen Abstand zu Thorne halten, da sein Schaden jegliche Heilung aufhebt.

Thornes Hauptwaffe ist ein Dreizack. Er führt diese Waffe wild und schlägt mit einem schnellen Schlag zu. Zunächst verfolgt er Mina mit einer Serie von drei Schlägen und folgt ihr durch die Arena. Es ist wichtig, deine Bewegung richtig zu timen, denn Thorne kann dich in einer Ecke blockieren und verheerenden Schaden anrichten.

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Ein weiterer Angriff, den Thorne einsetzen kann, ist eine schnelle Bombenspur, die nach kurzer Zeit explodiert. Halte dich an den Rändern der Arena, um diese zu vermeiden. Wenn du Thorne angreifst, achte darauf, es in kleinen Stößen zu tun, damit du schnell entkommen kannst, falls er angreifen will.

Thorne kann eine große Wirbelwelle von Tornados auflösen, die sich in einem Kreis um die Arena ausbreiten. Das Aushöhlen ist hier wichtig, denn durch das Graben unter der Erde kann Mina der Feuerlinie entkommen.

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Nachdem Thornes Lebensanzeige nahezu auf null erschöpft ist, endet der Kampf abrupt. Thorne gibt jedoch nicht die Niederlage zu und flieht am Rande des Todes... Sehr geheimnisvoll!