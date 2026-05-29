Mina the Hollower Leitfaden: Alle verfügbaren Waffen und welche du verwenden solltest

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Der Nachfolger von Yacht Club von Shovel Knight, Mina the Hollower, scheut sich nicht, ein unverwechselbares Arsenal zu besitzen. In diesem Artikel erklären wir Ihnen genau, was Sie verwenden und wie Sie es einsetzen können, um die härtesten Schläge zu landen.

Um dein Abenteuer zu beginnen...

Nightstar – "Eine zerquetschende Keule, die an einer flexiblen Kette befestigt ist"

Der Nachtstern ist die beste Startwaffe für Spieler, die relativ neu in schwierigen Kämpfen und intensiven Bosskämpfen sind. Es ist vielseitig und dynamisch, sodass Mina aus der Distanz zuschlagen kann, um verheerenden Schaden anzurichten und sich gleichzeitig vor Angriffen zu schützen. Ich denke, für einen ersten Durchlauf von Mina the Hollower wäre der Nightstar die beste Option für ein ausgewogenes Kampferlebnis.

Whisper und Vesper – "Ein Paar wendige Dolche"

Die eine Anomalie auf dieser Liste, Whisper und Vesper, fördern Nahkampf und aggressive Kämpfe, bei denen Mina im Nahkampf gegnerische Gesundheitsbalken zerreißen kann. Mit wenig Erholungszeit und zusammen mit Minas Grab-Fähigkeit sind Whisper und Vesper perfekt für Spieler, die den perfekten Hit-and-Run ausführen können. Das Lunging Cut-Upgrade ermöglicht es Mina, in die Luft zu fliegen, in Gegner zu schneiden und schließlich von ihnen abzuprallen, um sich im Kampf zurückzuziehen.

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Blaststrike Maul – "Ein Hammer mit explosiver Kraft"

Perfekt für Spieler, die einen Hochrisiko-High-Reward-Kampf bestreiten möchten, ignoriert der Blaststrike Maul schnellen, aggressiven Kampf zugunsten langsamer, schockierender Kraft. Es gibt eine lange Aufbauzeit, die Mina dem Schaden aussetzt, aber ihre schiere Kraft lässt Gegner unter ihrem Gewicht zerquetscht und macht sie zu einer Kraftwaffe. Vollständig aufgerüstet, erhält der Blaststrike Maul eine Boom Charge. Dadurch wird eine mächtige Explosion freigesetzt, wenn man sich für einen längeren Angriff entscheidet.

Während sich die Geschichte entfaltet...

Je weiter du in die Tenebrous-Inseln vordringst, desto mehr stehen Mina zwei weitere Waffenoptionen zur Verfügung. Beide sind unglaublich vielseitig und einzigartig, und ich finde, sie sind es wert, ausprobiert zu werden.

Wächtersarg – "Ein stabiler Schild"

Ein Verteidigungsschild, das es Mina ermöglicht, sich gegen feindliche Angriffe und Projektile zu behaupten, dient der Wächter-Trug auch als hochqualifizierte Paradewaffe, die, wenn sie richtig getimt ist, feindlichen Angriffsschaden negiert und Gegenschaden sowie Rückstoßeffekte verursacht. Beim Upgrade auf die Grabbegegnung kann Mina die perfekte Parade ausführen.

Battery Buster – "Ein dynamischer Blaster"

Eine Hybridwaffe, die sowohl als Blaster mit Fernkampfmunition als auch als robuster Fledermaus dient, wenn er leer ist. Der Battery Buster kann sowohl aus großer als auch aus nächster Nähe verheerenden Schaden anrichten. Zum Aufladen schalte einfach in den Batteriemodus und greife einen Gegner an, um dein Munitionsmagazin zu füllen. Vollständig aufgerüstet, kann ein enorm starker Burst Shot aufgeladen und auf Gegner abgefeuert werden, was in aggressiven Bosskämpfen nachteilig sein kann.

Insgesamt gibt es eine riesige Auswahl an Waffen, die du in Mina the Hollower ausprobieren kannst, also probiere es zu Beginn des Spiels unbedingt mit ein paar Waffen aus, um die richtige Waffe für dich zu finden!