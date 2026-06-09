Mina the Hollower hat offiziell eine halbe Million Exemplare verkauft

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Vor dem Start von Mina the Hollower erklärte der Entwickler Yacht Club Games, dass das Spiel für das Studio fast alles oder gar nicht mehr sei, und betonte, dass es ein großer Erfolg sein müsse, damit das Team weiterhin das tun könne, was es am besten kann. Bisher sieht es so aus, als würde dies Realität werden.

Während Yacht Club vielleicht auf einen größeren Verkaufsschub zum Debüt gehofft hatte, hat das Indie-Projekt bisher bis zu 500.000 Exemplare verkauft, was für ein Spiel eines relativ kleinen Teams überhaupt nicht schlecht ist.

Zum Erfolg fügt Yacht Club hinzu: "Eine halbe Million Hollowers sind auf Tenebrous Isle herabgestürzt, und wir sind völlig überwältigt.

"Danke, dass ihr gespielt, geteilt, rezensiert, gestreamt und an unsere hochmütige kleine Maus geglaubt habt."

Hast du schon Mina the Hollower gespielt? Falls nicht, vergiss nicht, unsere begeisterte Rezension zum Spiel zu lesen und auch unseren Waffenführer sowie Tipps und Tricks zum Besiegen des ersten Bosses des Spiels anzuschauen.