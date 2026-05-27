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Ist es nicht ein bisschen seltsam, wie manche Spiele nostalgisch wirken können, ohne tatsächlich alt zu sein? Mina the Hollower sieht aus wie etwas, das man 1999 auf einem übertakteten Game Boy Color gespielt hätte, bietet aber gleichzeitig ein modernes Gefühl, Design und Quality-of-Life-Features, die definitiv eher in die 2020er Jahre gehören. Für die Ungeduldigen unter euch: Ich kann gleich sagen, dass dies ein ernsthafter Anwärter auf den Titel des charmantesten und ausgereiftesten Indie-Abenteuers dieses Jahres ist!

Das Setup ist, für diejenigen unter euch, die es vermisst haben, etwas anders. Du spielst die genialen Maus Mina, eine sogenannte "Hollower", bewaffnet mit einer Peitsche und der Fähigkeit, sich unter die Erde zu graben, um sich durch die Welt zu bewegen. Das Graben selbst mag wie ein Gimmick klingen, aber die Tatsache ist, dass es das Rückgrat des gesamten Spiels ist. Du wirst es ständig benutzen, um Angriffen auszuweichen, Hindernisse zu überwinden, versteckte Durchgänge zu finden oder einfach schneller durch die weitläufige Spielwelt zu bewegen. Es wird schnell so zur zweiten Natur wie das Plattformen in Super Mario oder das Ausweichen in Dark Souls. Vor allem aber verleiht es Mina the Hollower in diesem überfüllten Genre von Plattform-Action-Abenteuern mit RPG-Elementen auch seinen eigenen einzigartigen Hook. Es reicht einfach nicht mehr aus, ein paar coole Sprites, schöne Chiptunes und eine Anspielung auf Zelda zu haben, die die Kinnlade herunterklappen lässt. Heute ist mehr gefragt, und glücklicherweise besitzt Mina the Hollower genau die Eigenschaften, die ihn von der Masse abheben!

Dies ist ein düstereres Spiel, als seine etwas rudimentäre Game-Boy-Ästhetik vermuten lässt. Sicher, es zeigt den unverwechselbaren Charme und Humor der Entwickler aus Shovel Knight, aber die Geschichte nimmt auch unerwartete Wendungen und schafft es, mit sehr wenig viel zu vermitteln. Vor allem liebe ich die dichte Atmosphäre, die am besten so beschrieben werden kann, dass die Entwickler jedes erdenkliche Klischee klassischer Gothic-Horrorfilme in ein Spiel umpacken und es trotz aller Widrigkeiten schaffen, daraus etwas völlig Einzigartiges zu schaffen. Im Spielbegriff ist es, als würde die Grundlage mit dem traumhaften und surrealen Gameplay von The Legend of Zelda: Link's Awakening gelegt, die Füllung ist das Aussehen und die Atmosphäre von Castlevania, und das Highlight ist der unerbittliche und kompromisslose Schwierigkeitsgrad von Dark Souls. Die Welt ist riesig und lebendig, ermutigt dich ständig, Neues auszuprobieren, und je schneller du Zugang zu einem ganzen Arsenal an Fähigkeiten erhältst, desto spannender wird die Spielwelt zum Erkunden. Man möchte sich darin verlieren, seine Abkürzungen auswendig lernen und ständig nach dem nächsten Geheimnis suchen.

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Es hilft auf jeden Fall, dass die Steuerung makellos ist, da sie sofort auf jeden Tastendruck reagiert und der Kampf eine Flüssigkeit und Präzision besitzt, die selbst die einfachsten Gegner befriedigend macht. Neben der Peitsche gibt es mehrere Alternativen wie Messer (stärker auf Nahkampf ausgerichtet) und den Hammer (langsamer, aber stärker), und die Waffen können auf interessante Weise aufgerüstet werden, um Mina in einen wirbelnden Tornado der Zerstörung zu verwandeln. Das Spiel enthält etwas altmodische DNA, da es erwartet, dass du die Welt beobachtest, Gegnermuster lernst und mit allen verfügbaren Werkzeugen experimentierst. Glücklicherweise gibt es hier nicht viel Unterstützung, aber es wird auch nie verwirrend, da das messerscharfe Spieldesign einen ständig in die richtige Richtung lenkt. Im Kampf findet man schnell einen fast hypnotischen Rhythmus, bei dem man ständig zwischen Angriffen und Ausweichmanövern wechselt, und die Bosse sind durchgehend brillant, nicht nur optisch, sondern auch spielmechanisch. Yacht Club Games hat Bosskämpfe entwickelt, die herausfordernd sind, ohne frustrierend zu werden, und obwohl ich viele Male gestorben bin, konnte ich niemandem außer mir selbst die Schuld geben.

Ich habe vorhin geschrieben, dass Mina the Hollower sich wie ein übertaktetes Game Boy Color-Spiel anfühlt, und das ist wirklich keine Übertreibung. Die Pixelgrafik ist absolut konsistent und unverwechselbar, es ist fast provokant, wie viel Details und Persönlichkeit die Entwickler in diesen begrenzten visuellen Stil gequetscht haben. Die Animationen sind durchgehend erstklassig, die Umgebungen wimmeln von kleinen Eigenheiten, und obwohl das Gegnerdesign abgeleitet sein mag, ist es dennoch gemütlich und charmant. Das Spiel vermittelt eine dunkle und schicksalhafte Atmosphäre und lässt sie mühelos wirken – etwas, das leichter gesagt als getan ist. Die Grafik fügt sich nahtlos in den fantastischen Soundtrack ein, komponiert vom erfahrenen Jake Kaufman (der passenderweise seine Profikarriere mit einem Game Boy Color-Spiel begann), und apropos Spielmusik-Veteranen: Die lebende Legende Yuzo Koshiro steuert auch einige Gasttracks bei. Gemeinsam haben sie eine Klanglandschaft geschaffen, die zugleich melancholisch, bedrohlich und seltsam gemütlich und einladend ist.

Was Mina the Hollower wirklich zum Funktionieren bringt, ist allerdings nichts, was man genau benennen kann, sondern eher das Gefühl, dass es sich um eine wahre Herzensangelegenheit handelt, ein Abenteuer, das von Entwicklern sorgfältig handgefertigt wurde, die diese Art von Spiel wirklich verstehen und lieben. Jede kleine Animation, jedes Geheimnis und jeder Soundeffekt wirkt sowohl sorgfältig platziert als auch gleichzeitig so natürlich, als wären sie schon immer da gewesen.

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Yacht Club Games hätten sich die Dinge leichter machen können. Sie hätten noch ein weiteres Shovel Knight-Spiel machen können, und stattdessen entschieden sie sich für etwas Neues, etwas Anderes und vielleicht ein wenig Dunkleres. Mina the Hollower fühlt sich daher nie wie ein billiger Versuch an, auf der einfachen Welle der Nostalgie zu reiten. Es ist nicht einfach ein weiteres Spiel in einem Meer voller neuer alter Indie-Titel mit angeklebten Retro-Grafiken. Das fühlt sich an wie ein Spiel, das wirklich versteht, warum so viele von uns sich überhaupt in diese Ära verliebt haben. Das lag nicht nur an beeindruckender Pixelgrafik oder ansteckender Beep-Boop-Musik, sondern auch an dem Gefühl von Abenteuer und Erkundung. Das Gefühl, dass es eine fantastische WELT auf einer winzigen Kassette gibt, eine Welt voller Einschränkungen, sicherlich, aber auch wie etwas Größeres als nur eine Ansammlung von Pixeln auf einem Bildschirm. Und dieses Gefühl... Mina the Hollower fängt dieses Gefühl perfekt ein.

Mina rennt durch die Nacht, als hätte der Mond ihr selbst sein Herz geliehen. Das ist nicht einfach ein weiteres Spiel im Publikum, es ist ein Spiel, das an einem Sommermorgen nach Tau riecht, wie Regen auf altem Stein. Es fängt das Gefühl einer Kindheits-Zeichentrickserie ein, einer Zeit, in der die Welt hinter jedem Schatten noch Schätze und Geheimnisse verbarg.