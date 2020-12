Mimimi stockt auf, RTS "Codename Süßkartoffel" erweitert Team in 2021

Die Münchner Entwickler von Mimimi Games arbeiten an einem neuen Spiel, das sie uns heute unter dem Arbeitstitel "Codename Süßkartoffel" vorgestellt haben. Es handelt sich dabei erstmals um ein Echtzeitstrategiespiel, das unter anderen von Fördergeldern der deutschen Bundesregierung unterstützt wird. Im Gegensatz zu vergangenen Projekten wollen sie dieses nächste Spiel jedoch in Eigenverantwortung veröffentlichen, das Marketing übernehmen sie diesmal also auch selbst.

Aktuell besteht das Team aus knapp 30 Entwicklern, die von einem anonymen Investor bezahlt werden. Im kommenden Jahr soll die Truppe um ein Drittel aufgestockt werden, dabei spielt auch die Investition des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur eine Rolle. Laut Gameswirtschaft haben die Münchner vom Bund über 2 Millionen Euro für die Produktion des Titels zugesagt bekommen, um Codename Süßkartoffel bis voraussichtlich 2023 fertigzustellen. Mimimi möchte uns regelmäßig über die Fortschritte der Entwicklung unterrichten, schreibt uns der PR-Sprecher Matthias Kraut.

Quelle: Mimimi Games.