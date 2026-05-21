Milly Alcocks Supergirl kehrt in Superman: Man of Tomorrow zurück

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Supergirl wird für die Fortsetzung Superman: Man of Tomorrow im Jahr 2027 zurückkehren, wie der Co-Leiter des neuen DCU, Peter Safran, selbst bestätigt hat. Nachdem sie mit ihrem Cameo-Auftritt in Superman 2025 einen starken ersten Eindruck hinterlassen hatte, bekommt Alcocks Version von Kara Zor-El später in diesem Jahr ihren eigenen Film. Das wird jedoch nicht das letzte Mal von ihr sein, denn es scheint, als würde sie künftig eine wichtige Rolle im DCU spielen.

"Sie ist ein wesentlicher Teil dessen, was wir tun," Peter Safran erzählte Variety in Alcocks Coverstory-Interview. Im Moment liegt Alcocks Priorität nicht auf der Superman-Fortsetzung, sondern auf ihrem eigenen Film, den sie gerne einem neuen Publikum näherbringen möchte. "Ich freue mich so sehr für all die jungen Frauen, die das sehen werden – das wird mich wirklich berühren", sagte sie.

Die Pläne für das DCU sind derzeit nur Safran, Gunn und vielleicht einigen anderen Insidern bei DC bekannt. Aber wir wissen, dass Supergirl ein großer Teil der Zukunft sein wird, zusammen mit ihrem Cousin Superman. Da sich Supergirls Film auf Abenteuer im Weltraum konzentriert, könnten wir sehen, wie sie als Vorwand dienen könnte, um die seltsameren Bedrohungen aus der ganzen Galaxie in die DCU-Version der Erde zu bringen, ähnlich wie die Guardians of the Galaxy damals im MCU.

So oder so, wenn Alcocks eigenständiger Film erfolgreich ist, werden wir eines Tages mit Sicherheit auch eine Fortsetzung von Woman of Tomorrow sehen, in dem sie hoffentlich mehr als nur einen kurzen Cameo-Auftritt im nächsten Film ihrer fiktiven Cousine bekommt.