Milly Alcock stellt sich Online-Hass vor der Premiere von Supergirl

HQ

Heute sind genau 21 Tage bis zur Premiere von Supergirl , einem Projekt, dem viele anfangs skeptisch gegenüberstanden, das aber mit jedem neuen Trailer für mehr Aufsehen sorgt. Neben der Titelfigur in einem Abenteuer, das düsterer wirkt, als viele wahrscheinlich erwartet hatten, wird Jason Momoa auch sein Debüt als Lobo geben.

Supergirl wird von Milly Alcock gespielt, und obwohl DC Films-Chef James Gunn sagt, es sei sein bestes Casting überhaupt, und sein Kollege Peter Safran anmerkte, dass DC-Managerin Chantal Nong "richtig hässlich weinte", als sie Alcock zum ersten Mal im Anzug sah, gab es eine erhebliche Menge an Online-Negativität. Wie so viele andere weibliche Schauspielerinnen wurde sie in den sozialen Medien mit hochgradig toxischen Kommentaren bombardiert.

In einem Interview mit Variety spricht Alcock über die Wut gegen sie und kommentiert, wie es normalerweise ist, wenn die Hassmaschine in Gang setzt:

"Ich schätze, Frauen wissen, dass es leider immer so war. Und es kommt von vielen Leuten, deren Profile kein Foto haben, die Burner-Accounts sind. Oder jemandes Name und dann 'Papa von vier Kindern, Christian', was für mich urkomisch ist. Aber wessen Meinung interessiert dich wirklich? Wenn du die richtigen Leute verärgerst, machst du das ganz gut."

Auch wenn sie versucht, es nicht persönlich zu nehmen, ist Alcock 26 Jahre alt und mit dem Internet und den sozialen Medien aufgewachsen, und sie gibt zu, dass es schwerfällt, sich nicht darum zu kümmern:

"Weil manche Leute Überzeugungen über dich selbst bestätigen, und du denkst: 'Jetzt hat es jemand gesagt! Es stimmt!' Und du musst dich daran erinnern, dass es das nicht ist."

Der 26. Juni ist die Premiere von Supergirl, und Alcock schließt mit den Worten:

"Ich freue mich so auf all die jungen Frauen, die das sehen werden – das wird mich wirklich treffen."