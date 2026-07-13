Millionen wurden in China evakuiert, als Taifun Bavi auf Land trifft

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Taifun Bavi, der zweite mächtige Taifun, der China in der vergangenen Woche getroffen hat, hat fast zwei Millionen Menschen aus ihren Häusern evakuiert, was sie mit dem schlimmsten Teil des Sturms konfrontiert hätte. Bavi ist an seiner breitesten Stelle 1.000 Kilometer groß, etwa so breit wie Frankreich.

Der Taifun traf zunächst die Stadt Taizhou an Land und traf dann ein zweites Mal in Wenzhou. Durch den Sturm verursachte Erdrutsche haben auf den Philippinen bereits 17 Menschen getötet, und China wird bereits von starken Regenfällen und Winden getroffen. Wenn der Sturm nach Nordwesten zieht, wird erwartet, dass er an Größe und Intensität abnimmt. Er hat sich bereits durch einen schweren tropischen Sturm abgeschwächt, stellt aber laut BBC aufgrund der Feuchtigkeit innerhalb seiner Regenbänder weiterhin eine Gefahr für Menschen dar.

Mehr als 1,7 Millionen wurden aus der Provinz Zhejiang abtransportiert und Tausende weitere wurden vor Bavis Ankunft aus den Nachbarprovinzen evakuiert. 400 Flüge sowie Dutzende von Zugverbindungen wurden ebenfalls gestrichen.

Peking hat laut Beamten die Evakuierung von 100.000 Menschen angeordnet, um Risiken zu vermeiden. Hunderttausende Menschen wurden aus der Stadt Wenzhou evakuiert, die angeblich im Sturmweg liegt.