Millionen von Songs wurden für KI-Musiktraining verwendet

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KI ist heute ein Thema, und verschiedene Medien beschäftigen sich mit verschiedenen Effekten von KI in unserer heutigen Zeit. Laut Engadget hat The Atlantic vier durchsuchbare Datenbanken mit Musik veröffentlicht, die zum Training von KI-Modellen verwendet wurden. Sie hat "12 Millionen Titel in einer Datenbank, 9 Millionen in einer anderen, und die beiden letzten enthalten jeweils etwa 100.000 Songs".

Das bedeutet, dass viel urheberrechtlich geschützte Musik für KI-Training verwendet wurde. Und wie erwartet haben viele Musikstreaming-Dienste Maßnahmen ergriffen, um generative KI-Kreationen zu verhindern, zu identifizieren oder zu etikettieren. Aber das hat Betrüger nicht davon abgehalten, Nachahmungen bestehender Bands zu erschaffen und von ihrer Arbeit mit KI-Nachahmern zu profitieren.

Die Datenbanken von The Atlantic, neben anderen ähnlichen, könnten Parteien in der Musikindustrie helfen, ihre Interessen besser zu verfolgen.