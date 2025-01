Millionen von Menschenleben sind durch alltägliche Kunststoffadditive gefährdet

HQ

Alltägliche Haushaltsgegenstände, von Gartenschläuchen bis hin zu Lebensmittelverpackungen, können laut einer neuen Studie eines internationalen Forscherteams, die in PNAS veröffentlicht wurde, still und leise zu Millionen von Fällen von Herzerkrankungen und Schlaganfällen beitragen. Forscher fanden heraus, dass drei gängige Chemikalien in Kunststoffen – BPA, DEHP und PBDEs – weltweit für eine schockierende Anzahl von Gesundheitsproblemen verantwortlich sein könnten, darunter schätzungsweise 431.000 Todesfälle allein durch BPA. Da Plastik überall zu finden ist, auch in Elektronik, Spielzeug und medizinischer Versorgung, scheint das Problem unvermeidlich. Obwohl die Ergebnisse der Studie besorgniserregend sind, warnen Experten, dass mehr Forschung erforderlich ist, um diese Chemikalien definitiv mit den Krankheiten in Verbindung zu bringen. Dennoch sind die potenziellen Kosten für die Gesundheit und die Volkswirtschaften – bis zu 1 Billion US-Dollar – schwer zu ignorieren.

Welche Schritte sollten Ihrer Meinung nach unternommen werden, um uns vor diesen Plastikgefahren zu schützen?

