Millionen unterstützen inhaftierten Istanbuler Bürgermeister bei Vorwahlen der Opposition

Die neuesten Nachrichten über die Türkei . In einer Demonstration des Widerstands nahmen 15 Millionen Menschen an den Vorwahlen der oppositionellen Republikanischen Volkspartei (CHP) in der Türkei teil, wobei 13,2 Millionen Stimmen für den gestürzten Bürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamoglu, abgegeben wurden.

Imamoglu ist zu einem Symbol des Widerstands geworden und zieht große Menschenmengen zu Protesten im ganzen Land an. Seine Verhaftung, gefolgt von Massendemonstrationen, unterstreicht die zunehmenden politischen Spannungen, da er nach wie vor ein wichtiger Rivale von Präsident Recep Tayyip Erdogan ist.

Das Ausmaß der Wahlbeteiligung, die zu einer verlängerten Wahlperiode führte, spiegelt den wachsenden Wunsch der türkischen Wähler nach Veränderung wider. Im Moment bleibt abzuwarten, ob sich diese Welle der Unterstützung in einer erfolgreichen politischen Herausforderung gegen Erdogan niederschlagen lässt.