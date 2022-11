Millie Gibson als nächste Doctor Who-Gefährtin benannt

Doctor Who war in letzter Zeit in den Schlagzeilen, nach dem Ende seiner letzten Staffel, in der Jodie Whittaker es als ikonische Science-Fiction-Figur aufhängte. Seitdem haben wir darüber berichtet, wer der vierzehnte Doktor sein wird und den Übergang zwischen Whittakers Zeit als Charakter und Ncuti Gatwas bevorstehendem Lauf, wenn er der fünfzehnte Doktor wird, bewältigen wird.

Apropos letzteres, es wurde jetzt enthüllt, wer neben Gatwa als neuester Begleiter den Doktor auf seinen Reisen begleiten wird, wobei diese Person Millie Gibson ist.

Wie in einem neuen Blogbeitrag erwähnt, wird Gibson eine Figur namens Ruby Sunday spielen, und sie wird ihr Debüt in der Weihnachtszeit 2023 geben, wenn Gatwas Zeit als Doktor beginnt.

"Obwohl ich immer noch völlig ungläubig bin, fühle ich mich mehr als geehrt, als Begleiter des Doktors besetzt zu werden", sagte Gibson. "Es ist ein Geschenk einer Rolle und ein Traum, der wahr wird, und ich werde alles tun, um zu versuchen, die Stiefel zu füllen, in denen die anderen Gefährten vor mir gereist sind. Und was gibt es Besseres, als an der Seite der fabelhaften Ncuti Gatwa zu sein, ich kann es kaum erwarten, loszulegen."