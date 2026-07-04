Millie Bobby Brown und David Harbour treffen sich als Vater-Tochter-Duo in einer neuen Spionageserie wieder zusammen

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Nachdem sie die Stadt Hawkins am Ende von Stranger Things hinter sich gelassen hatten, dauerte es nicht lange, bis David Harbour und Millie Bobby Brown ein neues Projekt fanden, an dem sie gemeinsam arbeiten konnten. Außerdem sieht die neue Netflix-Serie, in der sie mitspielen werden, sie ebenfalls als Vater-Tochter-Duo, nur scheint es diesmal biologisch und nicht adoptiv zu sein.

Netflix vertreibt eine neue Spionageserie vom Autor Jack Thorne. Thorne war Mitbegründer des Erfolgserfolgs Adolescence und hat die Enola-Holmes-Filme geschrieben, in denen Brown die Hauptrolle spielt. Laut Variety hat die Serie noch keinen Namen, aber sie hat eine Logline:

"Der in Ungnade gefallene FBI-Agent und zum Sicherheitsexperten gewordene Matt Wolfe wird zurück in die Welt gezogen, die er hinter sich gelassen hat, als seine entfremdete Tochter Rebecca – nun FBI-Agentin, die entschlossen ist, in seine Fußstapfen zu treten – auf einer Mission verschwindet und ihn zurück in ein Feld zwingt, das sich über ihn hinaus entwickelt hat."

Harbour und Brown haben angedeutet, dass sie im Vorfeld von Stranger Things wieder zusammenarbeiten könnten. Fans hätten vielleicht nicht erwartet, dass so bald ein Projekt erscheint, aber es ist möglich, dass wir diese Serie beschleunigen sehen, während Harbour und Brown dank des Nachglühens von Stranger Things weiterhin im Rampenlicht stehen.