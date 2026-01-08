Millie Bobby Brown kehrt als Enola Holmes im dritten Netflix-Film dieses Jahres zurück

Es gibt viel, worauf man sich freuen kann, wenn es darum geht, 2026 Netflix-Abonnent zu sein, denn der Streaming-Riese hat eine Menge Filme und Serien in Arbeit. Ein solches Beispiel ist Enola Holmes 3, das dritte Kapitel der Krimireihe mit Millie Bobby Brown an der Spitze, und die gute Nachricht ist, dass es näher als weiter entfernt ist.

Erneut vereint er Browns Enola mit Henry Cavills Sherlock und Helena Bonham Carters Eudoria sowie Louis Partridges Tewkesbury, Himesh Patels Dr. Watson und Sharon Duncan-Brewsters Moriarty. Dieser kommende Film wird von Adolescence s Philip Barantini inszeniert, mit einem Drehbuch von Jack Thorne, dem Autor der letzten beiden Filme der Reihe.

Was die Handlung des Films betrifft, so wird uns gesagt: "Das Abenteuer verfolgt die Detektivin Enola Holmes nach Malta, wo persönliche und berufliche Träume in einem Fall aufeinandertreffen, der verworrener und gefährlicher ist als jeder, dem sie je erlebt hat."

Darüber hinaus haben wir zwar ein Erstbild des Films, aber wir warten nun auf weitere Informationen und Einblicke. Hoffentlich müssen wir jedoch nicht zu lange warten, denn die Premiere ist für irgendwann im Jahr 2026 geplant.