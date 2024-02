Millie Bobby Brown kämpft in der Netflix-Serie Damsel gegen Drachen und Monster

HQ

Es sieht so aus, als ob der große Netflix-Film für den Monat März der kommende Damsel sein wird. In dem Film spielt Millie Bobby Brown die Hauptrolle einer Prinzessin, aber im Gegensatz zu dem zerbrechlichen Klischee, das wir aus Märchen gewohnt sind, ist sie hier ein knallharter Kerl, der wild entschlossen ist, zu überleben.

Aber was überlebt sie, fragst du dich? In dem Film wird ihre Figur als Opfer in einen Berg geworfen, um eine alte Schuld zu begleichen. Hier kämpft sie mit Monstern und einem feuerspeienden Drachen, die sie alle töten wollen, obwohl sie sich in Rambo-Manier weigert zu sterben und ihren Verstand und Willen einsetzt, um weiterhin mit den Schultern zu zucken und Gefahren zu überwinden, um auf den Gipfel des Berges zu klettern und zu entkommen.

Damsel wird in wenigen Wochen, am 8. März 2024, auf Netflix erscheinen, und Sie können den Trailer, das Poster und die Inhaltsangabe für den Film unten sehen.

Inhalt: "Eine pflichtbewusste Damsel willigt ein, einen gutaussehenden Prinzen zu heiraten, nur um festzustellen, dass die königliche Familie sie als Opfer rekrutiert hat, um eine alte Schuld zu begleichen. Sie wird mit einem feuerspeienden Drachen in eine Höhle geworfen und muss sich auf ihren Verstand und ihren Willen verlassen, um zu überleben."