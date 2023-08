Millie Bobby Brown fühlt sich fertig mit Stranger Things

HQ

Millie Bobby Brown hat die Nase voll von ihrer Figur Eleven in Stranger Things. Eine Rolle, die sie seit den Anfängen der Show im Jahr 2016 spielt und der Katalysator für so ziemlich alles war, was in dem nostalgisch duftenden Universum stattgefunden hat, Bobby Brown ist bereit, nach vorne zu blicken. Etwas, worüber sie in einem Interview mit Women's Wear Daily spricht.

"Ich denke, ich bin bereit. Es war ein so großer Faktor in einem Teil meines Lebens, aber es ist wie ein Highschool-Abschluss, es ist wie ein Abschlussjahr. Du bist bereit zu gehen und aufzublühen und zu gedeihen, und du bist dankbar für die Zeit, die du hattest, aber es ist an der Zeit, deine eigene Botschaft zu kreieren und dein eigenes Leben zu leben."

Und man kann es ihr nicht verübeln, dass sie es leid ist, ein Kind zu spielen, oder eine Rolle, die sie vermutlich sehr stark mit ihrer Kindheit identifiziert. Allerdings hatte Mille den Vorteil, in anderen Rollen aufzutreten, darunter Enola Holmes auf Netflix und zwei Godzilla-Filme.

Die fünfte und letzte Staffel von Stranger Things hingegen dürfte sich verzögern, da die Produktion während des Streiks gestoppt wurde. Aber wenn alles nach Plan läuft, wird es im Sommer nächsten Jahres Premiere haben.

Glaubst du, dass Millie ihre Schauspielkarriere fortsetzen oder eine Pause einlegen wird?