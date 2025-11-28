Millie Bobby Brown enthüllt ihre eindeutige Rangliste der Stranger Things-Staffeln

HQ

Es gibt nur wenige Menschen, die besser geeignet sind als Millie Bobby Brown, um die Stranger Things Staffeln zu rangieren, da die Eleven Star bis zu diesem Zeitpunkt den Großteil ihres Lebens an der übernatürlichen Sci-Fi-Serie beteiligt war. Aber wie sieht das Ranking eigentlich aus?

Vanity Fair stellte Brown kürzlich diese schwierige Frage, in der sie enthüllte, dass Staffel 1 aus nostalgischen Gründen ganz oben auf der Liste steht und dann von den anderen gefolgt wird.

"Staffel eins ist mein Favorit, dann Staffel fünf. Dann Staffel drei, dann Staffel vier, dann Staffel zwei. Für mich ist die erste Staffel nostalgisch meine Lieblingsstaffel. Persönlich war es die aufregendste Zeit meines Lebens. Aber Staffel fünf, wie sie aussieht, wie sie sich anfühlt, die Handlung, all das ist meine Favorite. Am wenigsten geliebte, Staffel zwei, einfach weil ich mich nicht wirklich daran erinnere."

Sie fügt hinzu, dass "jeder Folge sieben hasst", etwas, womit der Rest der jungen Besetzung überhaupt nicht einverstanden schien...

Wie lautet Ihre endgültige Rangliste der Stranger Things Staffeln und haben Sie den ersten Band der fünften Staffel schon gesehen?