Milliardär und Disney-Investor nimmt "woke" Ideen in Filmen ins Visier

Der Name Nelson Peltz ist Ihnen vielleicht nicht bekannt, aber der 81-jährige Milliardär will bei Disney Wellen schlagen, indem er zwei Vorstandssitze erwirbt. Peltz ist ein sogenannter aktivistischer Investor, und er glaubt, dass im Unternehmen einige große Veränderungen erforderlich sind.

Er sagte der Financial Times, dass er nicht will, dass Disney-CEO Bob Iger gefeuert wird, aber Peltz möchte, dass sich die Strategie in der Art und Weise, wie Disney Filme macht, ändert. "Die Leute schauen sich einen Film oder eine Show an, um sich unterhalten zu lassen", sagte er. "Sie gehen nicht hin, um eine Nachricht zu bekommen."

Peltz nahm einige der jüngsten Disney-Filme ins Visier und ging nicht auf die "woke" Botschaften ein, von denen er glaubt, dass sie in den Filmen enthalten sind. "Warum muss ich ein Marvel haben, das nur aus Frauen besteht? Nicht, dass ich etwas gegen Frauen hätte, aber warum muss ich das tun? Warum kann ich keine Wunder haben, die beides sind? Warum brauche ich einen rein schwarzen Gips?"

Einige bei Disney haben inzwischen reagiert und gesagt, dass Peltz nicht geeignet ist, im Vorstand zu sein, weil er diese Werte vertritt. Was denkst du?