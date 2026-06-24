Milliardär Michael Bloomberg verspricht 260 Millionen Dollar zum Schutz der Weltmeere

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Der Milliardär Michael Bloomberg hat 260 Millionen Dollar zugesagt, um die Ozeane der Welt zu erhalten. Dies geschieht, während Großmächte, darunter das Vereinigte Königreich und die USA, ihre Wissenschafts- und Naturschutzbudgets kürzen.

Bloomberg möchte laut einer an Sky News veröffentlichten Erklärung "helfen, die Lücke zwischen Verpflichtungen zum Meeresschutz und Maßnahmen zu schließen". Da bisher nur 10 % der Weltmeere geschützt sind, scheint es, als würden die Weltführer ihre Ziele hinter sich herumfallen lassen, obwohl jetzt die entscheidendste Zeit ist, um unsere Ozeane zu schützen. Sie nehmen etwa 90 % der weltweiten Wärme auf, aber wenn sie ungeschützt bleiben, beleben sie drückende Temperaturen wie die Hitzewelle, die Westeuropa derzeit erlebt.

Ein Teil der Mittel wird zur Durchsetzung des Hochseevertrags verwendet, einem von 60 Ländern unterzeichneten Abkommen zur Einrichtung von Schutzgebieten in internationalen Gewässern. "Der Hochseevertrag zeigt, dass die Welt den Willen hat, den Ozean zu schützen," sagte Bloomberg. "Diese Investition wird sicherstellen, dass wir den Weg haben, indem wir Maßnahmen ausweiten, die sich als wirksam erwiesen haben, und uns auf einige der Bereiche konzentrieren, in denen wir den größten Unterschied machen können."

Hoffentlich reicht das aus, um unsere Ozeane zu schützen oder zumindest die Vorstellung zu verstärken, dass Naturschutz ein lebenswichtiges Thema ist, denn jetzt ist eine äußerst wichtige Zeit, um die Meere frei von all unseren Schadstoffen zu halten.