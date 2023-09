Millennia Hands-On Preview: Eine für die Geschichtsbücher

Traditionelle 4X-Strategiespiele können sich manchmal etwas eintönig anfühlen. Wie sorgt man dafür, dass sich ein Spiel frisch und interessant anfühlt, wenn man im Grunde nach den ersten hundert Stunden genau weiß, welchen Weg man einschlagen muss, um den Sieg zu erringen? Nun, wenn man Paradox und das Team hinter Millennia fragt, ist die Antwort darauf, die Geschichte auf den Kopf zu stellen und uns so viele Was-wäre-wenn-Szenarien wie möglich zu geben.

Millennia erscheint auf den ersten Blick wie ein typisches 4X-Strategiespiel. Du wirst deine Stadt besiedeln, Ressourcen sammeln und hoffen, dass deine Gegner dir nicht zu weit voraus sind, bevor es schließlich an der Zeit ist, gegeneinander zu kämpfen. All das ändert sich jedoch, wenn ihr versucht, in ein neues Zeitalter einzutreten. Du siehst, Millennia ist ein Spiel, das um seine Zeitalter herum aufgebaut ist, die eine breite Periode der Menschheitsgeschichte umfassen. Das heißt, wenn man die reguläre Linie hinuntergeht, aber am anderen Ende des Spektrums gibt es einige Zeitalter, die eine völlig andere Richtung für die Welt einschlagen. Was wäre, wenn die Menschheit zum Beispiel an der Dampfkraft festhalten würde? Was wäre, wenn die Welt von Seuchen heimgesucht würde? Dies sind die Optionen, die Sie und Ihre Mitspieler erkunden können, um die Menschheitsgeschichte von ihrem normalen Verlauf abzulenken und einen neuen Weg einzuschlagen.

Einige dieser Pfade werden eine andere Art von Geschichte sein, während andere als Katastrophenzeitalter beschrieben werden. Das hört sich schlecht an, aber Sie möchten sie nicht unbedingt um jeden Preis vermeiden. Die Farmen, die du während des Zeitalters der Seuche bauen kannst, können dir zum Beispiel für einen guten Zeitraum einige ernsthafte Nahrungsverbesserungen bescheren. Es ist auch erwähnenswert, dass derjenige, der zuerst ein Zeitalter erreicht, den Verlauf der Geschichte für die anderen Spieler bestimmen wird, wenn du also wirklich mit den Plänen von jemandem herumspielen willst oder deine eigenen vorantreiben willst, ist es am besten, vorausschauend zu denken, damit du in der Lage bist, das Zeitalter zu nutzen, in das du dich bewegst. Ein Spiel besteht aus etwa 10 Altersgruppen, was bedeutet, dass Sie viele Möglichkeiten haben, andere Optionen in der Geschichte zu erkunden.

Der einzige Ärger, den ich an diesem Konzept hatte, war, dass es später im Spiel zu einem Problem zu werden scheint, da es scheint, dass, sobald ein Spieler ein bestimmtes Zeitalter erreicht hat, das an eine bestimmte Siegbedingung gebunden ist, alle anderen gezwungen sind, dieselbe Bedingung zu verfolgen, andernfalls müssen sie einfach die altbewährte Methode anwenden, um die Städte aller anderen zu übernehmen. Natürlich hatte ich nicht die Gelegenheit, so weit im Spiel zu spielen, daher kann ich nicht darüber sprechen, wie es ausgehen wird, aber es hört sich so an, als würde es einen Spieler dafür belohnen, dass er stetig einen Schneeballeffekt erzielt und dann das gewünschte Alter erreicht, anstatt das Endspiel ein bisschen mehr zu einem Jeder-gegen-Jeden-Spiel zu machen, wenn jeder wirklich die Nase vorn haben könnte.

Das soll nicht heißen, dass ich die Ages-Idee nicht mochte. Ich fand Millennia tatsächlich ein unglaublich erfrischendes Strategiespiel, als ich es durchgespielt habe. Die Tiefe, die hier geboten wird, wird sicherlich jedem langjährigen Fan dieses Genres gefallen, aber sie überwältigt Sie nicht mit Optionen. Wenn Sie Ihr Imperium einfach nur vor sich hin tuckern lassen möchten, ohne jedes Detail zu verwalten, ist das auch völlig in Ordnung. Auch hier sind die Zeitalter die Art und Weise, in der wir die meisten Veränderungen gegenüber den anderen Hauptstützen dieses Genres sehen, und sie leisten wunderbare Arbeit, um das Spiel frisch zu halten und die Monotonie anderer großer Spieler zu beseitigen. Sie folgen nicht unbedingt einem einzigen Weg mit Technologie, daher werden Sie nicht nur Kriege haben, in denen alle die gleiche Armeeaufstellung haben. Auch die Armeen und Einheiten sind vielfältig genug und können mehreren Zwecken dienen. Anstatt zum Beispiel nur meine Jägereinheit zu einem weiteren Bogenschützen für meine Armee zu machen, schickte ich ihn los, um ein Lager innerhalb meiner Grenzen zu errichten, das mir half, Nahrung und Felle zu bekommen.

Auch in der Diplomatie gibt es viele Möglichkeiten. Wenn du mit Freunden spielst, kannst du natürlich deine silberne Zunge benutzen, um einen Rivalen davon zu überzeugen, einen anderen anzugreifen, aber mit der KI kannst du mit Millennia Gesandte losschicken und Allianzen bilden, ohne einfach Gold auf einen kleineren Staat zu werfen. Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie Sie den Frieden im Ausland und auf Ihrem eigenen Territorium bewahren können. Wenn es jedoch an der Zeit ist, in den Krieg zu ziehen, gibt es Möglichkeiten, den Feind zu besiegen. Errichte einen Außenposten direkt neben ihren Grenzen und erhalte einen großartigen Punkt, um deine Invasion zu beginnen. Sie müssen jedoch vorsichtig sein, denn wenn Ihre Pläne entdeckt werden, könnten Sie es früh genug mit einem Gegenangriff zu tun haben.

Paradox wird uns noch etwas von Millennia zeigen müssen, bevor ich anfangen kann, ein Urteil darüber abzugeben, aber nach der kurzen Zeit, die ich auf der Gamescom spielen durfte, kann ich sagen, dass dies die erfrischendste 4X-Strategieerfahrung ist, die ich seit langem hatte. Die Zeitalter bedeuten, dass kein Spiel dem anderen gleicht, und sorgen für einige unvergessliche Momente, wenn Sie und ein Rivale gleichzeitig auf zwei verschiedene Zeitalter zusteuern. Ansonsten enthält es all die Tiefe und Anpassung, die Sie sich von einer 4X-Fantasie wünschen, mit einer Liebe zum Detail, die Sie schon in den ersten Momenten anspringt, wenn Sie über die Karte blicken.