Milki Delivery veröffentlicht eine neue Demo als Teil von Wholesome Direct

Der Sommer ist nicht für jeden geeignet, aber selbst wenn man nicht bereit ist, auf Schotterwegen Fahrrad zu fahren, den Wind durch die Haare wehen zu lassen und den Tag vorbeiziehen zu sehen, könnte das Konzept im Videospiel immer noch verlockend, wenn nicht sogar verlockender, da man sich nicht mit Insekten, Sonnenbrand und der Möglichkeit, dass das Wetter schlecht wird, umgehen muss. Hier bietet uns Milki Delivery ein gemütliches Abenteuer, bei dem wir unsere Scheune Milchflasche für Milchflasche wieder aufbauen.

Das Spiel ist ein herzerwärmendes Abenteuerspiel, das heute Abend auf der Wholesome Direct vorgestellt wird. Zusammen mit einer freundlichen Kuh verkaufen Sie Milch, die genug Milch hat, um Ihrer lokalen Gemeinschaft zu helfen, Ressourcen zu sammeln und die entlegensten Winkel Ihrer Stadt zu erkunden. Es ist ein handgezeichnetes Abenteuer mit stark stilisierten Bildern, die an eine idyllische Ghibli-Szene erinnern.

Milki Delivery soll dieses Jahr veröffentlicht werden, und wenn du es dir vor dem vollständigen Start anschauen möchtest, gibt es jetzt eine Demo auf Steam. Schauen Sie es sich an, um frühzeitig mit Ihrem Milchliefergeschäft zu starten und die Leute kennenzulernen, an die Sie in Milki Delivery verkaufen werden.