Militärische Drohnen zielten laut Bericht auf Selenskyjs Flugzeug auf dem Weg nach Dublin an

Vier unbekannte militärisch inspirierte Drohnen durchbrachen eine Flugverbotszone und näherten sich dem Flugzeug des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, als es am Montagabend in der Nähe des Flughafens Dublin landete, so ein neuer Bericht (laut The Journal).



Die UAVs, von denen angenommen wird, dass es sich um militärische Quadrocopter handelt, schwebten über einem irischen Marineschiff, der LÉ William Butler Yeats, das für den Besuch heimlich in der Irischen See stationiert worden war. Die Drohnen starteten Berichten zufolge nordöstlich von Dublin, möglicherweise in der Nähe von Howth, und flogen bis zu zwei Stunden.

Die Behörden untersuchen, ob sie von Land oder von einem unentdeckten Schiff gestartet wurden. Während die Drohnen den erwarteten Flugweg des Flugzeugs erreichten, landeten sie etwas früher als geplant, um eine direkte Begegnung zu vermeiden.

Der Angriff zielte darauf ab, die Ankunft des Präsidenten zu stören

Sicherheitsquellen sagten, die Lichter der Drohnen seien eingeschaltet, was darauf hindeutet, dass der Angriff darauf abzielte, die Ankunft des Präsidenten zu stören. Die irischen Behörden versuchten nicht, sie abzuschießen, da das Kriegsschiff keine Luftverteidigungsfähigkeit hatte und die Drohnen außerhalb der Reichweite von handgehaltenen Gegenmaßnahmen lagen.

Der Vorfall wurde als möglicher Akt hybrider Kriegsführung eingestuft, was an jüngste europäische Drohneneingriffe erinnert, die Flughäfen in Ländern wie Dänemark zur Schließung zwangen. Hochrangige Treffen zwischen An Garda Síochána, den Verteidigungskräften und hochrangigen Sicherheitsbeamten laufen weiterhin, obwohl Selenskyjs Besuch sicher abgeschlossen wurde.