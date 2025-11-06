Militärische Ausbildung für 400 000 Soldaten im Jahr 2026: Polen startet "größtes Verteidigungstraining in der polnischen Geschichte"

HQ

Das polnische Verteidigungsministerium hat den Start eines neuen landesweiten militärischen Ausbildungsprogramms als Teil eines ehrgeizigen Plans zur Ausbildung von rund 400 000 Menschen im Jahr 2026 angekündigt und begründet dies mit dem wachsenden Bedarf an nationaler Bereitschaft angesichts des anhaltenden russischen Krieges in der Ukraine.

Die Initiative, die Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz als "die größte Verteidigungsausbildung in der polnischen Geschichte" bezeichnete, trägt den Namen "At Readiness" und wird freiwillig sein und allen Bürgern offenstehen, einschließlich Studenten, Fachleuten, Unternehmen und Rentnern.

Aufbau von Resilienz und Stärkung von Reserven

Kurzfristig plant Polen, bis Ende 2025 20 000 Menschen auszubilden, wobei etwa 100 000 bis Ende des Jahres an verschiedenen Formen der Ausbildung teilnehmen sollen, so der stellvertretende Verteidigungsminister Cezary Tomczyk. Das Programm im nächsten Jahr wird um Einzel- und Gruppensitzungen, "Ausbildung mit der Armee" und freiwilligen obligatorischen Militärdienst erweitert.

"Ziel ist es, die Widerstandsfähigkeit der Bürger und Gemeinden zu stärken und die Einsatzbereitschaft und Kapazität unserer Reserven zu erhöhen", sagte General Wiesław Kukuła, Chef des polnischen Generalstabs.

Polen, das heute mehr von seinem BIP für Verteidigung ausgibt als jedes andere NATO-Mitglied, ist mit 216 000 Mann das drittgrößte Militär des Bündnisses. Die Regierung plant, die Truppenstärke in den nächsten zehn Jahren im Rahmen eines umfassenderen Modernisierungsschubs um fast ein Drittel zu erhöhen.

Das Ausbildungsprogramm, das erstmals im März von Premierminister Donald Tusk angekündigt wurde, spiegelt die Entschlossenheit Warschaus wider, "eine Armee von Reservisten aufzubauen" und die Abschreckungsfähigkeiten des Landes in einer Zeit erhöhter regionaler Unsicherheit zu verbessern.