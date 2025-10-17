Militärführer als neuer Präsident Madagaskars vereidigt

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Oberst Michael Randrianirina als neuer Präsident Madagaskars vereidigt wurde, nachdem das Militär die Macht übernommen hat, ausgelöst durch wochenlange tödliche Demonstrationen gegen Strom- und Wasserknappheit. Die Amtseinführung, die vom Verfassungsgericht des Landes bestätigt wurde, markiert das Ende der Herrschaft von Andry Rajoelina, nachdem er Berichten zufolge die Insel inmitten wachsender Unruhen verlassen hatte. Randrianirina hat versprochen, die Stabilität wiederherzustellen und eine neue Verfassung zu entwerfen, wobei die Jugendbewegung, die die Proteste angeführt hat, mitwirken wird. Internationale Stimmen haben jedoch ihre Besorgnis über den Übergang geäußert, obwohl der neue Vorsitzende darauf besteht, dass er den verfassungsmäßigen Verfahren gefolgt ist. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!