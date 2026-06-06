Milestone vereint sich wieder mit Hot Wheels für einen neuen Arcade-Racer, bekannt als Infinite Rush

Wird der 24. September der geschäftigste Tag für Spiele im gesamten Jahr 2026 sein? Silent Hill: Townfall und Control Resonant haben beide Pläne angekündigt, an diesem Datum auf der State of Play zu starten, und nun mischt sich der Rennsportentwickler Milestone ein, indem er sein nächstes Arcade-Rennprojekt am selben Tag veröffentlicht.

Bekannt als Hot Wheels: Infinite Rush, wird dieses Rennspiel am 24. September debütieren und bietet ein offeneres Abenteuer, bei dem Spieler vier einzigartige Inseln zerstören, über leuchtend orangefarbene Plastikstrecken sausen, Hindernisse und Gegenstände zerstören, Geheimnisse und Leckereien finden und ansonsten Unmengen seltsamer Autos sammeln.

Uns wird gesagt, dass jede der vier Inseln einen Rush Master bietet, den es zu besiegen gilt, einen bossähnlichen Gegner, den man nur durch das Abschließen einer Reihe von Herausforderungen erreichen kann, um sich letztlich das Recht zu verdienen, gegen ihn anzutreten.

Mit versprochenen 150+ Autos zum Freischalten, Einzelspieler-, Splitscreen- und Online-Mehrspielermodi und mehr sehen Sie unten den Ankündigungstrailer zu Hot Wheels: Infinite Rush, der für PC, PS5, Xbox Series X/S und Switch 2 geplant ist.