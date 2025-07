Milestone teilt weitere Informationen und erste Illustrationen zum kommenden futuristischen Rennspiel Screamer

HQ

Im kommenden Jahr erweitert Milestone sein Projektspektrum und stellt den Fans das futuristische, storybasierte Rennspiel Screamer vor. Es heißt, dass dieser Titel "das Arcade-Genre aufrütteln will", indem er "frische Spielmechaniken mit einer kraftvollen und fesselnden Handlung" verbindet.

Wir werden nicht wirklich wissen, was das Ergebnis hat, bis wir Screamer in der Praxis sehen, aber wir wissen jetzt zumindest ein bisschen mehr über das Spiel und haben eine Vorstellung von seiner Präsentation dank der Schlüsselgrafik für den Titel, die geteilt wird.

In einer Pressemitteilung heißt es: "Das von Polygon Pictures, einem der ältesten und renommiertesten japanischen Animationsstudios, erstellte Artwork zeigt zum ersten Mal fünf der Charaktere, die im Untergrundturnier der Stadt aufeinandertreffen werden. Mit ihnen ist der rätselhafte Drahtzieher, der seine Identität hinter einer Maske verbirgt. Im Vordergrund rasen fünf hochoktanige Fahrzeuge durch neonbeleuchtete Straßen, von denen eines explodiert, und bieten einen Einblick in die Schlachten mit hohem Einsatz voller Anime-Ästhetik, die die Spieler in der Stadt Neo Rey erwarten."

Schauen Sie sich die Schlüsselgrafiken unten an, und wann Screamer erscheinen wird, ist für eine Veröffentlichung des Spiels im Jahr 2026 für PC, PS5 und Xbox Series X/S geplant.