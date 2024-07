Milestone stellt die Pläne von Monster Jam Showdown für die Zeit nach der Markteinführung dar

HQ

Ende August wird Milestone seinen Arcade-Racer Monster Jam Showdown vorstellen, ein Spiel, das wir während unserer Zeit in Los Angeles für Summer Game Fest im Juni kurz kennenlernen konnten.

Da dieser Titel am 29. August für PC und Konsolen erscheinen soll, hat Milestone nun enthüllt, was die Zukunft für das Spiel bereithält, und einen sechsmonatigen Post-Launch-Plan vorgelegt, der sogar ein Datum festlegt, wann die erste Erweiterung erscheinen wird.

Uns wurde gesagt, dass wir uns nach dem Debüt im August auf ein Soldiers & Pirates Premium-Paket im September freuen können, bevor das erste kostenlose Paket mit Inhalten im Oktober erscheint. Im November gibt es ein weiteres kostenloses Pack und das Grave Digger Legacy Premium-Pack, bevor im Dezember die Aloha -Erweiterung veröffentlicht wird, die die Spieler in eine neue Umgebung in der hawaiianischen Wildnis entführt und sechs neue Strecken und eine Arena bietet.

Das neue Jahr beginnt mit dem dritten Gratispack und dem Off The Leash Premiumpack im Januar, dann dem Always On Duty Premiumpack und dem vierten Gratispack im Februar und schließlich wird das fünfte Gratispack im März erscheinen.

Insgesamt können wir davon ausgehen, dass in den ersten sechs Monaten 26 weitere Trucks zum Spiel stoßen werden.