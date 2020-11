Milestone enthüllt viertes, offizielles Monster Energy Supercross Videogame

Die Rennspielspezialisten des italienischen Entwicklerstudios Milestone werden in Zusammenarbeit mit Feld Entertainment, Inc. Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4 veröffentlichen. Der neue Supercross-Titel soll ab März nächsten Jahres auf mehreren Plattformen erhältlich sein und er verspricht eine originalgetreue Darstellung der diesjährigen Monster-Energy-Supercross-Saison mit allen elf Stadien und siebzehn Strecken (einschließlich der sieben Variationen von Salt Lake City).

Zu den neuen Funktionen dieser Iteration gehört eine überarbeitete Struktur des Karrieremodus, da es mehr Optionen für die Maschinenklassen gibt. Ihr könnt eure Fahrer mit ergatterten Fähigkeitspunkten spezialisieren und in Wettkämpfen eine große Auswahl an konkurrierenden Sportlern übertrumpfen. Die Teilnahme an besonderen Ereignissen, regelmäßige Trainingseinheiten und erzielte Ergebnisse werden auf einem Terminkalender festgehalten, damit ihr mehr Übersicht erhaltet.

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4 bietet darüber hinaus einen Ort namens "Compound", den ihr alleine oder im Koop-Modus "frei erkunden" könnt. Offenbar erwarten euch dort Kontrahenten, die ihr in kleinen Rennepisoden herausfordern könnt, sowie sonstige Herausforderungen und Sammlerstücke.

Im nächsten Jahr wird der Track-Editor mit seinen zahlreichen Anpassungsmodulen in erweiterter Form zurückkehren. Auch das Tuning eurer Bikes wird mit weiteren Marken ausgebaut, verspricht Milestone. Darüber hinaus spricht das Studio von dedizierten Online-Servern und einem Race-Director-Modus, der ein "verzögerungsfreies" Multiplayer-Erlebnis gewährleisten soll.

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4 wird am 11. März 2021 für Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One, Windows PC (Steam) und Google Stadia verfügbar sein.