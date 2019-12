Milestone enthüllt Ride 4, fährt 2020 ins Ziel

Milestone hat heute Ride 4 in einem kleinen Teaser enthüllt und dieses Spiel auf 2020 datiert. Das nächste Kapitel des Rennsport-Franchise verspricht "allen Motorrad-Enthusiasten den ultimativen Sandkasten mit einem noch nie dagewesenen Maß an Realismus und Genauigkeit zu liefern", heißt es in der Pressemitteilung effektvoll. Ride 4 soll im Kern also die gleiche Erfahrung werden, die Fans bereits kennen und schätzen. Gleichzeitig wird es neue Funktionen geben, die jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt gezeigt werden sollen... Der Entwickler hat die Gelegenheit also nur für ein erstes Lebenszeichen genutzt und eine Zusammenarbeit mit Yamaha Motor bestätigt. Was möchtet ihr von diesem Spiel sehen?

You watching Werben