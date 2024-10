Miles Teller und Anya Taylor-Joy werden nächstes Jahr in einem Apple TV+ Film mitspielen In der Schlucht spielen die beiden Scharfschützen, die Monster in einem großen Loch halten.

Apple neigt dazu, Geschichten zu erzählen, die verwurzelter und realer sind, was Fantasy- und Science-Fiction-Bemühungen für konkurrierende Streamer aufhebt. Dies wird sich im Jahr 2025 ein wenig ändern, denn der Streamer hat jetzt einen neuen Film angekündigt, der in Arbeit ist und der irgendwann im Jahr 2025 erscheinen soll. Es ist als The Gorge bekannt und handelt von zwei Scharfschützen, die einen Wachturm hinter einer Verteidigungsmauer bemannen und die Aufgabe haben, tödliche Monster zu eliminieren und daran zu hindern, aus der Schlucht herauszuklettern und zu entkommen. In den Hauptrollen werden sowohl Miles Teller als auch Anya Taylor-Joy zu sehen sein, Sigourney Weaver gehört ebenfalls zur Besetzung, und da die Premiere für nächstes Jahr geplant ist, wurden das Poster für The Gorge und einige zusätzliche Bilder geteilt. Schauen Sie sie sich unten an, um zu sehen, ob The Gorge ein Film für Sie sein könnte.