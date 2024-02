Miles Teller soll in Michael Jackson-Biopic mitspielen

HQ

Miles Teller, Star aus "Whiplash" und "Top Gun: Maverick", ist im Gespräch, um in dem Biopic über Michael Jackson mitzuspielen. Dieser Film, der gerade Michael heißt, hat bereits ein paar Stars an Land gezogen, nämlich Jafaar Jackson, der seinen Onkel Michael Jackson spielen wird, und Colman Domingo, der Jacksons Vater spielen wird.

Teller könnte in dem Film einen Anwalt spielen. Deadline ist sich nicht sicher, welchen von Jacksons Anwälten Teller spielen könnte. Howard Weitzman verteidigte Jackson und seinen Nachlass gegen Gläubigeransprüche und Vorwürfe der Pädophilie, während Mark Geragos Jackson in seinem berühmten Rechtsstreit von 2005 unterstützte und später durch Thomas Meserau ersetzt wurde.

Michael soll am 18. April 2025 in die Kinos kommen. Es soll die Irrungen, Wirrungen und das Genie des King of Pop zeigen.