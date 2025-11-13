Miles Teller denkt über das Desaster der Fantastic Four nach

Miles Teller blickt auf das Fiasko der Fantastic Four zurück, das seine Karriere fast beendet hätte - und verrät, wie er früh erkannte, dass der Film zum Scheitern verurteilt war. Der Film unter der Regie von Chronicle-Schöpfer Josh Trank wurde zu einem der berüchtigtsten Flops des Jahrzehnts, über den man sich bis heute lustig macht.

In einem Interview mit SiriusXM erinnert sich Teller daran, wie er einmal einem der Studiobosse sagte, dass "wir ein Problem haben könnten". Und behauptete auch, dass eine Schlüsselperson - die er nicht namentlich erwähnte - das Projekt im Alleingang zum Scheitern verurteilt habe.

Teller schaffte es dennoch, sich von dem Superhelden-Fiasko zu erholen und sich mit Klassikern wie Whiplash und Top Gun: Maverick zu erholen. Den Trank-Film auf der anderen Seite scheint er vergessen zu wollen - und wir können es ihm nicht wirklich verübeln, oder? Schauen Sie sich das Interview unten an.