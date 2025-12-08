Miles Morales' Mitbegründerin sagt, sie erhalte keine Tantiemen für Filme, Spiele oder Merch

HQ

Miles Morales mag heute einer der berühmtesten Comicfiguren sein, aber er ist eine relativ neue Schöpfung, die erstmals 2011 debütierte. Er wurde von Brian Michael Bendis und Sara Pichelli erschaffen, und auch wenn man denken könnte, dass diese Schöpfung sie zu bekannten Namen mit überfüllten Geldbörsen macht, scheint Pichelli zumindest nicht viel Geld aus dem Merch, den Filmen und den Spielen mit ihrer Erfindung gesehen zu haben.

Im Gespräch mit SiteJamesons auf der CCXP 25 sagte Pichelli, dass sie keinen Anteil an allen Projekten bekommt, die Miles Morales nutzen, wie etwa die Spider-Verse-Filme und die Insomniac-Videospiele. "Ich bekomme nichts. Und das ist der traurigste Teil meines Lebens", sagte sie.

Da sie Mitbegründerin eines der größten Namen von Marvel heute war, hätte man gehofft, Pichelli würde etwas mehr aus ihrer Schöpfung herausholen. Es gab im Laufe der Jahre verschiedene Interpretationen von Miles Morales, aber keine davon hätte es ohne Pichellis Einfluss gegeben.