Miles Morales-Künstlerin Sara Pichelli spricht über die "respektvollen" und "erstaunlichen" Spider-Verse-Filme

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Letztes Jahr, während unseres Besuchs zur San Diego Comic-Con Málaga, hatten wir die Gelegenheit, mit Sara Pichelli zu sprechen, der Comiczeichnerin, die vielleicht am bekanntesten für die Miterschaffung der Ultimate-Version von Miles Morales bekannt ist. Damals haben wir besprochen, wie europäische Schöpfer den weiteren Comic-Bereich beeinflusst haben, und während der Comicon Napoli in diesem Jahr hatten wir die Gelegenheit, Pichelli erneut zu treffen, um ihre Meinung über Miles Morales' Zeit auf der großen Leinwand zu hören.

Im vollständigen Interview, das Sie unten sehen können, haben wir Pichelli nach ihrer Meinung zu den Spider-Verse-Filmen gefragt und wie sie mit dem weiteren Mythos und der Lore um Miles Morales umgehen, einer Figur, mit der sie äußerst vertraut ist

"Ich liebe sie. Die Filme sind großartig. Alles war in Ordnung. Sie waren sehr respektvoll in Bezug auf die Geschichte. Du weißt schon, aus den Comics. Die Kunst, die Designs waren fantastisch. Ich weiß es nicht. Ich habe nur schöne Worte für das, was sie gemacht haben."

Pichelli sprach auch die Art und Weise an, wie die Filme aus einer Animationsperspektive präsentiert werden, und erklärte: "Die Innovation der Art des Animierens und Storytellings in der Animation ist beeindruckend."

Sehen Sie sich das vollständige Interview unten an, um mehr über Pichellis Zeit bei Scarlet Witch, The Fantastic Four und sogar mit J.J. Abrams und seinem Sohn Henry zu erfahren.