Miles Edgeworth von Ace Attorney kommt zu Among Us

Es gibt in diesen Tagen viele verrückte und lustige Kollaborationen und Crossovers in Among Us, aber nächste Woche kommt ein weiterer. Ace Attorney s eigener Miles Edgeworth wird bereits am 9. September als kostenloser kosmetischer Drop im Social Deduction-Spiel erscheinen, was bedeutet, dass du in der Lage sein wirst, das berühmte Outfit des Charakters zu rocken, während du Aufgaben erledigst und die Imposter... Oder vielleicht Schädel einschlagen, wie das Imposter.

Es ist zwar unklar, ob dies die Schleusen für mehr Ace Attorney Kosmetika in Among Us öffnen wird, aber ihr könnt euch zumindest das kommende Outfit unten ansehen.