Mileena krallt sich ab 17. November in Mortal Kombat 11 fest

Netherrealm Studios haben vorhin einen kleinen Gameplay-Clip für Mortal Kombat 11 veröffentlicht und auf diese Weise das Startdatum der bösartigen Mileena offenbart. Die Gute wird ihre Feinde ab dem 17. November mit ihren scharfen Krallen zerschneiden, weil sie glaubt, dadurch den Bürgerkrieg in ihrem Land ein Ende setzen zu können. Mileena ist einer von drei Charakteren, die mit dem Kombat-Pack #2 zum Preis von 15 Euro ins Spiel gelangen. Besitzer der Ultimate Edition von Mortal Kombat 11 haben diesen DLC bereits gekauft und werden die Figur in zwei Wochen via Update automatisch herunterladen.

