Mikrotransaktionen schalten Multiplayer-Charaktere in Gears 5 frei

In Gears 5 wird es möglich sein, Multiplayer-Charaktere mit echtem Geld zu kaufen. Anfangs sollen nur wenige Spielfiguren für die unterschiedlichen Mehrspielermodi verfügbar sein, allerdings steht schon zum Launch eine Auswahl an zusätzlichen Avataren im Shop bereit, die wir sofort via Mikrotransaktionen freischalten können.

"Da sich neue Heldencharaktere auf das Gameplay auswirken, können sie sowohl verdient als auch gekauft werden, um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten", erklärte The Coalition GameSpot. "Die Spieler haben den vollen Einblick auf ihren gewählten Heldencharakter - von Willkür kann keine Rede sein. Neue Karten und Escape Hives sind für alle kostenlos."

Es war bereits bekannt, dass Gears 5 weder einen Saison Pass noch Loot-Boxen enthält, von Mikrotransaktionen war nie die Rede. Spieler können ihr Geld wohl auch in Erfahrungspunkte oder "Supply Drops" stecken, die sich laut dem Entwickler nicht direkt auf das Gameplay auswirken. Gears 5 erscheint am 10. September auf PC und Xbox One.