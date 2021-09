Mikrotransaktionen in Danganronpa S: Ultimate Summer Camp bestätigt

Spike Chunsoft hat heute Morgen neue Informationen zum Nintendo-Switch-Spiel Danganronpa Decadence veröffentlicht und dabei vor allem über die Neuerungen des Brettspiels Danganronpa S sprechen wollen. Neue Spieler bekommen eine allgemeine Einführung in die Serie und wir erfahren, dass die neuen Inhalte der Smartphone-Versionen (Anniversary Edition genannt) in den Switch-Ports enthalten sind. Ihr könnt euch also auf Galerien mit vielen zuvor nicht verfügbaren Konzept-Artworks freuen.

Der Spielfortschritt von Danganronpa S: Ultimate Summer Camp scheint sich an bekannten Tabletop-Rollenspielen zu orientieren. Man läuft über die Karte, sammelt Erfahrung, kämpft um Gold und Ressourcen (zur Herstellung von Ausrüstung) und schaltet damit neue Inhalte frei. Auf dem Spielfeld und in den Kämpfen werden eure Charaktere eine von drei klassenspezifischen Fähigkeiten aktivieren können, um verschiedene Vorteile zu erhalten. Sportliche Studenten laufen weiter und hauen stärker zu, wohingegen nachdenkliche Charaktere besonders gefährliche Angriffe entfesseln können.

Auf blauen Feldern erhalten wir Erfahrungspunkte, die Skalierung steigt mit voranschreitendem Spielverlauf. Rote Felder lösen einen Kampf gegen die Monobeats aus, die uns mit Münzen (Jabbercoins) versorgen. Verliert ihr das rundenbasierte Gefecht, müsst ihr wieder an den Anfang der Karte zurück, ihr habt also nicht direkt verloren. Der Shop hat ein eigenes Feld (grün) und es gibt ein lila Spielfeld, das euch Spielkarten verleiht. Die fungieren wie Items aus Mario Party und gewähren verschiedene Vorteile, die sich auf das Spielbrett auswirken.

Rosa-Felder mit einem Ausrufezeichen lösen ein allgemeines Event aus, das verschiedene Effekte nach sich zieht. Manchmal dürft ihr Gesprächsoptionen auswählen, um eure Vorteile zu maximieren (oder womöglich zu verlieren). Rosa-Felder mit einem Handschlags-Symbol bringen Figuren aus verschiedenen Spielen der Reihe zusammen, was ebenfalls mit Charaktervorteilen verbunden sein soll. Gelbe Felder bringen euch einen von drei Skillpunkten ein, mit denen ihr neue Fähigkeiten kauft. Ihr solltet viel Zeit damit verbringen, eure Spielfiguren zu verbessern, weil diese im Arenamodus "Tower of Despair" zum Einsatz kommen.

Spike Chunsoft wird Spielern, die sich diese Zeit nicht nehmen wollen oder können, Optionen anbieten, um Spielfortschritte in Danganronpa S: Ultimate Summer Camp für Echtgeld zu kaufen. Sie schreiben: "Alle Inhalte wie Charaktere, Charakter-Upgrade-Karten und Gegenstände können durch das Spielen freigeschaltet werden. Alle Charaktere und Charakter-Upgrade-Karten können auch über die Monomono-Maschinen im School Store mit echtem Geld gekauft werden."