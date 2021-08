Mikrospiele von WarioWare: Get It Together in rasanter Demo ausprobieren

HQ

Das Partyspiel WarioWare: Get It Together wird am 10. September auf der Nintendo Switch erscheinen, doch ihr könnt schon heute einen Blick riskieren. Der Publisher hat dem Game eine spezielle Demoversion im Nintendo-Switch-eShop bereitgestellt, die euch mit verschiedenen Charakteren eine Auswahl an Mikrospielen absolvieren lässt.

Wer vier Minispiele nicht bewältigt, muss sich ein bisschen Werbung für das volle Spiel anschauen und darf dann neu starten. Bis zu zwei Spieler können sich lokal an einer Switch oder mit zwei Konsolen im gleichen Netzwerk an diesen Herausforderungen versuchen. Da die kostenlose Anwendung nur knapp 200 MB groß ist, solltet ihr keine Probleme mit dem Speicherplatz bekommen.

Quelle: Nintendo.