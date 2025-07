Mikey Madison und Jeremy Allen White im Gespräch, um in der Fortsetzung The Social Network mitzuspielen

The Social Network Die Fortsetzung hat vielleicht gerade ihre Hauptrollen in Oscar-Preisträger Mikey Madison und Emmy-Preisträger Jeremy Allen White gefunden.

Laut The Hollywood Reporter ist noch nichts abgeschlossen, und der Film befindet sich noch in der Entwicklungsphase, aber er wird bei Sony als Priorität angesehen und der Drehbuchautor des Originalfilms, Aaron Sorkin, kehrt zurück, um bei der Fortsetzung Regie zu führen.

Die Fortsetzung von The Social Network würde auf einer Reihe von Artikeln basieren, die von Jeff Horwitz vom Wall Street Journal geschrieben wurden und als The Facebook Files bekannt sind. Anstatt der Entstehung von Facebook zu folgen, würde sich die Fortsetzung damit befassen, wie Meta auf seine eigenen negativen Auswirkungen seiner sozialen Medien auf Kinder und Jugendliche hinwies, wie sie Fehlinformationen verbreiteten und den Putschversuch am 6. Januar 2021 auslösten.

Mikey Madison spielte Frances Haugen, die die Informationen von Facebook an Behörden und Presse weitergab, während Jeremy Allen White Jeff Horwitz spielte, der diese Informationen einbrachte und sie in eine bahnbrechende Geschichte verwandelte.