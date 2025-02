Mike Waltz fordert die Ukraine auf, die Kritik inmitten der Friedensgespräche zu mildern

HQ

Das Weiße Haus erhöht den Druck auf die Ukraine, ihre Rhetorik zu mäßigen und ein von US-Präsident Donald Trump gefördertes Mineralienabkommen rasch zu genehmigen, während die Bemühungen zur Beendigung des Russland-Ukraine-Konflikts fortgesetzt werden.

In einem kürzlichen Interview mit Fox News betonte der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Mike Waltz, dass die Ukraine ihre Kritik mäßigen und die umfangreiche Unterstützung anerkennen müsse, die sie von den Vereinigten Staaten erhalten habe. Seine Äußerungen folgten auf einen hitzigen Schlagabtausch zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, bei dem sich beide Staatschefs gegenseitig an ihrer Glaubwürdigkeit in Frage stellten.

Während die europäischen Staats- und Regierungschefs und die Ukraine ihre Frustration darüber zum Ausdruck bringen, dass sie von den frühen Friedensgesprächen ausgeschlossen wurden, beharrt das Weiße Haus darauf, dass sein Ansatz – jede Seite separat einzubeziehen – letztendlich zu Fortschritten führen wird. Vorerst bleibt abzuwarten, ob die Ukraine ihre Haltung anpassen oder weitere Spannungen mit ihrem wichtigsten Verbündeten riskieren wird.