Mike und Marcus stehen im letzten Trailer von Bad Boys: Ride or Die einem rassistischen Alligator gegenüber

Die Bad Boys sollen im Juni in die Kinos zurückkehren, wenn der vierte große Film der Franchise debütiert. Der Film, der als Bad Boys: Ride or Die bekannt ist, wird Will Smith und Martin Lawrence als Detectives Mike Lowry und Marcus Burnett wiedersehen, und dem letzten Trailer für den Film nach zu urteilen, wird es ein absoluter Knaller.

Im Gegensatz zu früheren Bad Boys -Filmen werden Mike und Marcus in diesem Film auf der anderen Seite des Gesetzes von korrupten Polizisten gejagt, die verdächtigt werden, den ehemaligen und jetzt in Ungnade gefallenen Captain des Duos ermordet zu haben. Unnötig zu erwähnen, dass die beiden dabei eingewickelt sind und sich mit allen möglichen Abschaum und gefährlichen Leuten auseinandersetzen, um zu überleben und die Unschuld ihres verstorbenen Kapitäns zu beweisen.

Bad Boys: Ride or Die kommt am 7. Juni in die Kinos, und Sie können den neuen Trailer unten sehen.