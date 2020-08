Mike Shinoda von Linkin Park komponiert den Eröffnungstrack der Gamescom: Opening Night Live

Mike Shinoda von Linkin Park arbeitet gerade mit der Twitch-Community zusammen am Haupt-Theme der Opening-Night-Live-Präsentation, mit der die diesjährige Gamescom eingeleitet wird. Der Musiker wird das Instrumentalthema für das Online-Event komponieren, das am 27. August vom Game-Awards-Moderator Geoff Keighley ausgetragen wird. "Ich hatte in diesem Sommer so viel Spaß beim Erstellen von Songs und beim Spielen auf Twitch, deshalb bin ich begeistert, den Titelsong für die diesjährige Gamescom zu machen", sagte Shinoda, der seinen kreativen Prozess während des Lockdowns mit der Online-Gemeinschaft teilte. Er sitzt seit 19:00 Uhr mit dem Chat im Stream und werkelt an seinen Songs - hoffen wir mal, dass da etwas Passendes bei rumkommt.