Mike Morhaime gründet neue Studios mit erfahrenen Blizzard-Führungskräften

2018 verabschiedete sich Mike Morhaime, der ehemalige Geschäftsführer und Mitbegründer von Blizzard Entertainment aus dem Unternehmen. Fast 30 Jahre lang hat er die Firma aufgebaut und als Gesicht prominent nach außen vertreten, wofür er 2019 unter anderem mit dem Honor Award der Gamelab geehrt wurde (wir haben uns damals mit ihm über sein Lebenswerk unterhalten und auch darüber gesprochen, was der Manager in der Zukunft plant).

Der Gaming-Industrie kehrt Morhaime aber nicht den Rücken zu. Wie wir heute erfahren haben, hat der Manager eine neue Organisation gegründet, die gleich zwei sehr vielversprechende Entwicklerstudios beschäftigt. Dreamhaven finanziert die beiden internen Teams Moonshot Games und Secret Door, in denen - wie sollte es anders sein - einige der erfahrensten Entwickler versammelt sind, die über viele Jahre lang bei Blizzard Entertainment gearbeitet haben.

Die Führungskräfte dieser beiden Teams haben zuvor Hearthstone: Heroes of Warcraft, Starcraft II, Heroes of the Storm und sogar Warcraft 3 mitverantwortet und viele Jahre lang begleitet. Mit solchen Entwicklerveteranen und einem Fokus auf "Vertrauen", sowohl bei der internen Arbeitsweise, aber auch im Hinblick auf die Spieler, will Morhaime mit Dreamhaven Spiele schaffen, wie sie es damals bei Blizzard - vor dem Kauf von Activision - gemacht haben.

Quelle: Dreamhaven.