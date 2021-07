Mike Morhaime entschuldigt sich für toxische Maskulinität bei Activision Blizzard

In der vergangenen Woche musste sich Activision Blizzard mit schweren Missbrauchsvorwürfen auseinandersetzen, die die kalifornische Gerichtsbehörde DFEH nach zweijähriger Untersuchung gegen das Unternehmen erhebt. In der Anklage heißt es, dass vor allem Frauen systematisch benachteiligt und diskriminiert wurden und unter der von Männern dominierten Arbeitsatmosphäre litten, bzw. leiden.

Mike Morhaime, Mitbegründer und ehemaliger Geschäftsführer, der Firma, hat dazu beigetragen, denn obwohl der Manager mittlerweile bei einem anderen Studio untergekommen ist, leitete er Activision Blizzard jahrelang. In einem Beitrag gibt sich Morhaime erschüttert. Es tue ihm leid, dass Menschen unter seiner Führung zu Schaden gekommen sind und dass er seine ehemaligen Mitarbeiterinnen und Kolleginnen nicht besser schützen konnte:

"Es liegt in der Verantwortung der Unternehmensleitung, [toxische Arbeitsbedingungen] und Belästigungen in jeglicher Form auf allen Ebenen des Unternehmens zu beseitigen. An die Blizzard-Frauen, die eines dieser Dinge erlebt haben, es tut mir sehr leid, dass ich euch im Stich gelassen habe." Der Manager gelobt Besserung und schreibt, dass er seinen Einfluss dafür nutzen möchte, Diskriminierung und Benachteiligung in der Gaming-Branche zu überwinden. von uns kann einen Teil dazu beitragen und es ist nie zu spät, sich zu ändern.