Mike Flanagans Film The Mist wird nicht nur ein Remake des Originals sein

Auch wenn er vielleicht nicht so beliebt war wie die anderen Stephen-King-Adaptionen von Regisseur Frank Darabont – zumindest nicht sofort –, hat seine Arbeit an The Mist im Laufe der Zeit Wertschätzung aufgebaut. Der Film von 2007 gilt als eine der besten Adaptionen von King bisher, wobei viele Fans glauben, dass die Kritiker, die ihn damals nicht bewertet haben, falsch verstanden hätten.

Fast 20 Jahre später bestätigte Warner Bros., dass einer der größten Namen des heutigen Horrorfilms, Mike Flanagan, an einem Remake von The Mist arbeitet. Im Gespräch mit Bluesky bestätigte Flanagan, dass er nicht nur versucht, die Magie des Darabont-Originals neu zu machen.

"Ich liebe Darabonts Film, und es hat keinen Sinn, ihn neu zu verfilmen. Deshalb gehe ich in eine andere Richtung", erklärte Flanagan auf Bluesky. "Das ist keine Wiederholung."

Wir wissen nicht, wie diese andere Richtung aussehen wird, aber wenn dies immer noch eine Adaption von The Mist ist, muss sie Nebel, eine Gruppe von Überlebenden und tödliche Monster involvieren, die im namensgebenden Wetterphänomen lauern. Wenn das für dich nach einer zu großen Wiederholung klingt, kann Flanagan leider nicht gewinnen. Ansonsten gibt es viel Platz für diese potenzielle neue Version der Geschichte.